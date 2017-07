De Twentse enclave van FC Utrecht

UTRECHT - In Enschede en omstreken noemen ze FC Utrecht al spottend FC Twente 2.0. In Utrecht halen ze de schouders op over de Twentse enclave. "Kwaliteit is leidend."

Als Evert Bleuming aanschuift, kan Wout Brama het niet laten. "Hé, Evert, ik hoor dat we Jacob Malki (de materiaalman van FC Twente, red.) ook nog op onze scoutingslijst hebben staan." Een harde lach vult de bestuurskamer van het trainingscomplex Zoudenbalch van FC Utrecht.

Door het raam kijkt de geblesseerde middenvelder uit Almelo met de hoofdscout uit Losser naar het eerste oefenpotje van Utrecht in de voorbereiding. Beneden op het veld maken de voormalige FC Twente-spelers Nick Marsman en Bilal Ould-Chick hun debuut. Edson Braafheid speelt de eerste helft, Willem Janssen de tweede. Langs de kant is Erik ten Hag uit Oldenzaal de coach en in het krachthonk werkt Enschedeër Chris David hard aan zijn herstel na een zware knieblessure. Een bezoekje aan FC Utrecht, de nummer 4 van het voorbije seizoen, is dit seizoen een feest der herkenning.

Reünie

Wat spelers als Edson Braafheid, Willem Janssen, Nick Marsman en Wout Brama bindt, is dat ze bij Twente al eens hebben gewerkt met de trainer in Utrecht, Erik ten Hag. De oefenmeester, voor het derde seizoen werkzaam in Utrecht, weet hoe er door velen in zijn geboortestreek wordt gedacht over de Twentse connectie. Hij wordt er niet anders van.

"Ons criterium bij het aantrekken van een speler is kwaliteit", zegt hij in zijn kantoor op het trainingscomplex. "Het zijn keuzes die breed gedragen worden door de technische staf en een heel scoutingsteam. Wij moeten heel creatief te werk gaan, we hebben geen pot met goud om zwaar te investeren. De jongens met een Twentse achtergrond die we nu hebben aangetrokken, zijn transfervrij binnengekomen. Het stoort me niet dat mensen het over de 'Twentelijn' hebben, maar we hebben ook andere spelers binnengehaald, dus het klopt deels."

Voordeel