Een oefenduel tegen profs regel je niet zomaar even

Het gras zit nog aan zijn schoenen, op de vroege zaterdagochtend is Tukker Jeroen Wotte (53) bij GFC in Goor langsgegaan om te testen of het veld er goed bij ligt. In de middag regent het. ,,Dat is goed.'' Wotte is match agent, hij regelt oefenwedstrijden en trainingskampen voor veel profclubs in binnen- en buitenland.

Voor FC Twente, de club waar hij zelf als kleine jongen al op de tribune zat, doet hij bijna alles in de voorbereiding. Behalve de trip naar Schotland volgende week, dat is een initiatief van de fans. ,,We konden vrij snel beginnen met plannen, omdat Twente geen play-offs mag spelen. Dat was vroeger anders, oud-elftalleider Toon Renes had soms zes scenario’s klaarliggen.’’

Clubvliegtuig

Wotte organiseert alles en checkt alles. Van de konijnenpopulatie rondom het speelveld – ‘daar krijg je kuilen van’, de lengte van het gras, het ophalen van de ploegen, het aanvragen van vergunningen tot het overleggen met politie en lokale overheid. Wotte is er ook bij betrokken dat Ronald Koeman met het clubvliegtuig van Everton mag landen op Vliegbasis Twenthe.

Quote We zijn afhankelijk van lokale overheden en de politie. Het is vakantietijd, dus er is vaak minder politie beschikbaar. Jeroen Wotte, match-agent

,,We zijn afhankelijk van lokale overheden en de politie. Het is vakantietijd, dus er is vaak minder politie beschikbaar. Je loopt tegen van alles aan. Is er druk tussen de supportersgroepen? Twente mocht van de Duitse voetbalbond (DFB) een tijd niet in Duitsland spelen, omdat er een paar jaar geleden rellen zijn geweest tijdens een oefenwedstrijd tegen Preussen Munster. Twente is gelieerd aan Schalke, Munster had een lijntje uit liggen met Heracles-fans. Door de band met Schalke kan FC Twente ook nooit oefenen tegen aartsrivaal Dortmund.’’

Kunstgras