Eredivisieprogramma FC Twente: alle wedstrijden op een rij

Fanstore FC Twente officieel verkooppunt EK vrouwenvoetbal

9 juni ENSCHEDE - Het EK vrouwenvoetbal wordt deze zomer in Nederland gehouden. Naast Nederland zijn toplanden Duitsland, Frankrijk en Spanje vanaf zondag 16 juli te zien in de stadions van onder andere De Graafschap, Go Ahead Eagles, FC Utrecht en ook FC Twente. Tickets voor al deze duels zijn nu ook te koop in de Fanstore van FC Twente, dat voor WEURO2017 een officieel verkooppunt voor de EK duels is.