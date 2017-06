FC Twente: alleen uitduels geen optie

Volgens de Enschedese club verdwijnt op die manier het competitie-element. Twente houdt zich verder nog afzijdig van de gehele discussie die is ontstaan over de toetreding van vijf beloftenploegen in de derde divisie zaterdag. De amateurclubs zijn daar fel tegen en dreigden eerder deze week nog met een wilde competitie. Dat dreigement ging woensdag in het overleg met de KNVB van tafel, maar de amateurclubs legden vervolgens wel een wensenpakket op tafel. De KNVB heeft inmiddels de indelingen van de derde divisie bekend gemaakt, maar het speelschema nog niet.