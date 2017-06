FC Twente begint met alle 5 nieuwelingen

,,Het is voor het eerst sinds ik bij Twente ben, dat we op de eerste training al nieuwe spelers hebben’’, zegt trainer Rene Hake. Die verse krachten zijn: Danny Holla (PEC Zwolle), Alexander Laukart (Borussia Dortmund), Jorn Brondeel (NAC Breda) , Tom Boere (FC Oss) en Haris Vuckic (Newcastle United).

Aanvulling

Trotman is een aanvaller uit Enschede, die eerder voor EMOS en Quick’20 speelde. De Zeeuwse middenvelder Roemeratoe mocht afgelopen winter al mee op trainingskamp naar Spanje. Hoewel Fredrik Jensen een paar weken geleden nog met de Finse ploeg op stap was, staat hij vanmorgen in Hengelo op het veld. De enige die ontbreekt is Joachim Andersen, die op dit moment met Jong Denemarken deelneemt aan het EK.

Buitenspelers

Met de vijf nieuwelingen is de selectie van Twente nog niet op sterkte. Er moeten in elk geval nog twee buitenspelers bij. Een van die beoogde nieuwelingen voor de vleugels is de IJslandse international Aron Sigurdarson. De 23-jarige staat nog onder contract bij Tromsø in Noorwegen, maar Twente heeft serieuze interesse in hem.