FC Twente eenvoudig langs GFC (8-0), Boere scoort twee keer

Veel aandacht voor scorende debutant Boere: 'Houd m'n koppie rustig'

19:14 GOOR – Het was zijn eerste wedstrijd in het shirt van FC Twente. Tom Boere scoorde zaterdag direct twee keer, in het eerste oefenduel tegen GFC Goor (8-0). “Dit is een lekker begin. Als spits wil je scoren, daar ben ik voor gehaald’’, zei de 24-jarige Bredanaar, die onlangs de overstap maakte van FC Oss.