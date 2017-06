FC Twente haalt letters Grolsch van stadion voor EK vrouwenvoetbal

Als Twente op 21 juli de sleutel van het stadion weggeeft, is dat veel meer dan een symbolische overdracht. Het marketingweb legt alles stil. "Twente bestaat dan even niet meer voor de UEFA", zegt Richard Peters woordvoerder van de Enschedese club, die een halve finale en de finale huisvest.

Zelfs de spandoeken, die al sinds jaar en dag in het stadion hangen en verwijzen naar vrijwel alle dorpen in de regio, zijn al weggehaald.

De wedstrijden vinden niet plaats in De Grolsch Veste, maar in het FC Twente-stadion. Omdat het Deense Carlsberg een van de grote geldschieters is van het EK moeten alle uitingen van de plaatselijke brouwer het stadion uit.

Takelwagen

Bij Twente dachten ze dat ze de grote letters van Grolsch op de gevel wel konden afplakken met een doek, maar dat was voor de Europese voetbalbond niet afdoende, omdat je dan nog de typische vormen van het biermerken zou zien. En dus worden alle letters van Grolsch er binnenkort met een enorme takelwagen tijdelijk afgehaald. "De medewerking van merken als Pepsi en Grolsch is geweldig", zegt Marjolein Bakker, hoofd Meetings & Events van Twente.

Voor Twente is het EK een mega-operatie, beseft Arno Roelofs, hoofd facilitaire zaken. "Het is te vergelijken met onze Champions League-wedstrijden in 2010. Misschien gaat dit zelfs nog verder", zegt hij. "Maar iedereen is enorm enthousiast. Omdat we al een tijdje geen Europese wedstrijden meer hebben gehad, is dit voor de organisatie een prachtige uitdaging."