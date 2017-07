FC Twente-nieuweling Laukart wil minuten maken: 'Ga me niet verstoppen'

Hij moest zondag wel even lachen toen hij op de open dag van FC Twente de stand van Schalke 04 zag. "Normaal gesproken loop ik zonder om te kijken langs alles van blauw-wit. Maar ik weet dat Twente bevriend is met Schalke", zegt hij. Alexander Laukart was de afgelopen drie jaar 'van' de aartsrivaal Borussia Dortmund en daar hoort het bijna bij de opleiding Schalke te negeren.

Tienertoer

Bij Laukart zit dat gevoel overigens wat minder diep, want hij is een kind van Hamburg, de stad waar hij werd geboren, opgroeide en waar zijn familie nog altijd woont. Hij speelde ook bij HSV en twee keer voor de plaatselijke cultclub St. Pauli. En om zijn tienertoer helemaal af te maken: tussendoor zat hij ook nog een jaartje bij Wolfsburg. "Ik kies altijd voor de club waar ik het meeste perspectief zie. Wolfsburg timmerde op dat moment erg aan de weg met de jeugd", vertelt hij. "Ik was 13 toen ik wegging van huis, maar na een jaar vond mijn moeder het genoeg. Ze wilde dat ik thuis kwam."

Maar twaalf maanden later stond Borussia Dortmund bij hem op de stoep. En zeg daar maar eens nee tegen als speler van St. Pauli. Dus ging hij opnieuw de grote wijde wereld in. "Als je last hebt van heimwee moet je dit niet doen. Ik zit nu in mijn eentje in Hengelo, het is er lekker rustig en dat is goed, want ik ben hier voor het voetbal." In Dortmund woonde hij met de talenten van de club in een internaat. De voormalig jeugdinternational had er in allerlei opzichten een prima tijd, want in drie jaar werd hij drie keer Duits kampioen.

Volledig scherm Laukart in actie namens Borussia Dortmund onder 19 jaar in de gewonnen kampioenswedstrijd tegen Bayern München. Het duel trok 33.000 toeschouwers. © Getty Images

Goede naam

"Twee keer met de onder 17 en afgelopen seizoen met de onder 19. We speelden de finale in ons eigen stadion voor 33.000 mensen tegen Bayern." Dortmund won na strafschoppen en Laukart benutte er één. Het zou z'n laatste rake trap voor de club zijn. "Ik mocht blijven en zou in het elftal onder 23 jaar komen, maar kijk eens naar het eerste elftal. Daar zitten zoveel jonge goede spelers die een topster kunnen worden. De kans dat je daar doorbreekt is niet groot. De belangstelling van Twente kwam dan ook op het juiste moment. Het Nederlandse voetbal heeft in Duitsland nog steeds een heel goede naam, zeker voor jonge spelers. Hier zag ik het meeste perspectief, dit was de beste stap voor mij."

Na een week Twente zijn hem al een paar dingen opgevallen. "We doen bij Twente veel meer met de bal dan in Duitsland. Het Duitse voetbal mag dan een omslag hebben gemaakt, er wordt nog altijd heel veel gelopen op een training."

