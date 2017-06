FC Twente oefent op veld SV De Lutte tegen Everton

Aanvankelijk zou het duel oefenduel worden afgewerkt op het veld van Quick'20, maar daar wordt een nieuw hoofdveld aangelegd. De Oldenzaalse club heeft wel samen met SV De Lutte de organisatie van de wedstrijd in handen. FC Twente-Everton begint om 19.00 uur.

De selectie van Everton verblijft in die week in Landhuishotel De Bloemenbeek. Everton wordt getraind door Ronald Koeman en de kans is groot dat de club uit Liverpool binnen afzienbare tijd Davy Klaassen overneemt van Ajax. Dinsdag verbood de burgemeester van Groningen nog een oefenduel van de plaatselijke eredivisionist tegen de Engelsen. Dat kwam hem op de nodige kritiek van FC Groningen te staan.