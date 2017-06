FC Twente presenteert woensdag Tom Boere

Boere, afkomstig uit de provincie Zeeland, speelde in de jeugd van Ajax en kwam via omzwervingen bij Genk, VV Hoogstrate en FC Eindhoven terecht bij FC Oss. Daar greep hij de kans aan om zijn in het slop geraakte loopbaan weer in gang te trekken. FC Twente betaalt een onbekend bedrag voor de spits aan FC Oss, waar Boere nog een contract had tot eind komend seizoen.