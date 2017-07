FC Twente simpel langs Schotse vrienden

Dat het derde niveau in Duitsland (SV Meppen) wat anders is, dan het derde in Schotland werd zaterdag wel duidelijk in Stranjaer. Donderdag ging Twente tegen Meppen nog dik onderuit. Tegen Stranjaer bleef Twente dat onheil bespaard. De thuisclub ‘was in de grootste wedstrijd uit de geschiedenis’ (citaat clubmensen) geen partij voor het nog verre van complete Twente.