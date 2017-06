FC Twente trapt af bij GFC in Goor

ENSCHEDE - FC Twente opent zaterdag het circus van de voorbereiding in Goor. De eerste tegenstander van het nieuwe seizoen is de plaatselijke vierdeklasser GFC.

GFC viert het 110-jarig bestaan en het hoogtepunt van alle jubileumfestiviteiten is het duel tegen de Enschedese eredivisionist. Twente is inmiddels een week in training en komt met een grote groep naar Goor. De vijf nieuwelingen die tot dusverre zijn aangetrokken zijn van de partij. Voor Twente is GFC de enige amateurclub waartegen het oefent. De rest van de sparringpartners zijn allemaal prof- of semi-profs.