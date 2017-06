FC Twente uit in blauw en grijs shirt

ENSCHEDE - FC Twente speelt het komende seizoen z'n uitwedstrijden in het zogenaamde marine-blauw of grijs. Net als in het nieuwe thuisshirt, is ook hierin het wapen van de stad Enschede verwerkt. Dat wapen is een eerbetoon aan Enschede, de stad waar het ooit in de 19e eeuw in Nederland begon.