FC Twente Vrouwen verlengt met zestal en strikt doelvrouw

Trainer Tommy Stroot is blij met de ontwikkelingen is zijn selectie: "De selectie voor het nieuwe seizoen krijgt steeds meer vorm. We zetten meer en meer in op talenten aan ons binden en jonge speelsters kansen geven. Met deze zeven geven we daar weer een goede invulling aan. Ik ben dan ook blij dat we deze speelsters komend seizoen bij ons op het veld zien. Met hun eigen specifieke kwaliteiten die we met elkaar verder willen ontwikkelen zijn ze belangrijk voor de selectie. Natuurlijk is het dan ook nog eens mooi dat vijf van hen al langer aan de club verbonden zijn en ieder seizoen stappen maken. Uitgroeien tot onbetwiste basisspeelsters is waar we voor gaan."