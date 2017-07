FC Twente zonder Assaidi naar Schotland

EREDIVISIE VROUWEN FC Twente Vrouwen trapt af in Zwolle, daarna wacht Ajax-thuis

5 juli Op vrijdag 1 september begint voor FC Twente Vrouwen weer een nieuw seizoen in de eredivisie vrouwen. De tegenstander is inmiddels bekend: PEC Zwolle. Een week later ontvangt Twente op eigen veld Ajax.