Hake ontevreden over beginfase: 'slecht gevoel aan overgehouden'

,,Ik had een thuiskomst verwacht die prettiger zou zijn", zegt René Hake. Voor de trainer van FC Twente, geboren in Coevorden, was de wedstrijd in Erica haast een duel in zijn achtertuin. De oefenmeester zag zijn ploeg dus een ruime oefennederlaag lijden. ,,Ik heb er een slecht gevoel aan overgehouden. De eerste achter minuten begonnen zij agressief. We hebben het in het begin laten gebeuren en dan is het lastig terug komen. Het gaat om de intentie waarmee je het veld inkomt."