Het opvallende lijntje tussen Twente en Jutland

ENSCHEDE - Waarom gaan er tegenwoordig zoveel (oud-)FC Twente-spelers naar een klein clubje in de Deense eerste divisie? Het antwoord is even opvallend als verrassend: de vader van Twente-verdediger Joachim Andersen is de baas van Vendsyssel FF.

Vincent Schmidt verlengde deze week zijn contract bij Twente om vervolgens meteen te worden verhuurd aan Vendsyssel FF. Dat de jonge Tukker daar terechtkomt is geen toeval, want Dario Tanda, Shadrach Eghan en Ninos Gouriye gingen hem al voor. Vendsyssel is geen satellietclub van Twente, maar de connectie is inmiddels hecht door de bemoeienissen van papa Andersen bij de club. "Hij loopt hier regelmatig rond", aldus Ninos Gouriye, die er vorig seizoen neerstreek en vandaag in Denemarken begint aan de voorbereiding. "Ik heb ook al eens met hem om de tafel gezeten", zegt Jan van Halst, technisch-directeur van Twente.

Vendsyssel komt uit het stadje Hjørring, in Noord-Jutland. "Het ligt op een half uurtje van Aalborg. Als we wat vertier zoeken moeten we daar naar toe, want het is hier heel erg rustig", zegt Gouriye.

Ambitie

Vorig seizoen werd de club tweede en slaagde het er vervolgens niet in via de play-offs alsnog promotie naar de Deense eredivisie af te dwingen. "Het is een kleine club, ik denk dat er bij onze thuisduels zo'n 1500 mensen zitten", zegt Gouriye. "Maar de club heeft wel ambitie. Ook het komende seizoen is het doel promoveren."

Dat moet dan gebeuren zonder Shadrach Eghan, die er ook in de Deense eerste divisie niet in is geslaagd veel speelminuten te maken. Eghan heeft nog geen nieuwe werkgever gevonden. Ook de Nederlandse aanvaller Elson Hooi (ex -NAC) heeft de club deze zomer verlaten.