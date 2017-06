Heubach: 'Mensen met tatoeages van mij, dat vind ik zeker bijzonder'

In de rubriek ‘Helden van toen’ komen oud-sporters aan het woord die van betekenis zijn geweest voor de regionale sportwereld. Vandaag Jeroen Heubach (42), geliefde linksback bij FC Twente tussen 1994 en 2010.



Jeroen, hoe is het en wat doe je tegenwoordig?

"Alles is goed. Ik begeleid probleemjongeren bij Zekere Basis in Enschede. We helpen ze met het aanbrengen van structuur in hun leven en het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Dat doe ik nu iets langer dan een jaar. Het is dankbaar werk."

Je maakte ontzettend veel mee bij FC Twente.

"Klopt. Mensen herinneren me nog vaak aan die tijd. De bekerwinst in 2001 steekt er voor mij bovenuit. In het kampioensseizoen van 2010 werd ik in de tweede seizoenshelft verhuurd aan NEC. Het was jammer dat ik toen niet bij de wedstrijd was, maar ik had die keuze zelf gemaakt in de winterstop. Ik had niet verwacht dat Twente kampioen zou worden."

Het leverde wel legendarische beelden op van een juichende Heubach bij het Ajax-uitvak in De Goffert.

"Haha, dat is waar. Ik kreeg het kampioensshirt direct na afloop en trok hem dus ook maar aan. Toen kreeg ik wel van alles naar m’n hoofd geslingerd vanuit het Amsterdamse vak, ja."



Volledig scherm Jeroen Heubach (rechts) viert de bekerwinst met FC Twente in 2001, samen met Jan Vennegoor of Hesselink.

In 2015 moest je door financiële problemen vertrekken bij Twente. Hoe kijk je daar nu naar?

"Met hetzelfde gevoel als toen. Ik baal er nog altijd flink van. Er werd me telkens verteld dat ik me geen zorgen hoefde te maken, maar toen werd ik na een gesprek van vijftien minuten plots op straat gezet. Respectloos, na al die jaren."

Toch ben je nog altijd supporter van de club. Kom je nog vaak in de Grolsch Veste?

,,Afgelopen seizoen ben ik weinig geweest. Ik denk ongeveer vier keer. Ik werk om het weekend en heb natuurlijk ook mijn familie. Uiteraard volg ik alles nog wel. Een voorspelling voor komend seizoen? Dat vind ik nu nog moeilijk in te schatten. Laten we eerst de transferperiode maar afwachten. Een plek in het linkerrijtje zou mooi zijn."

In het weekeinde van 8 juli trek je samen met veel andere Tukkers naar het Schotse Stranraer voor een FC Twente-weekend. Zin in?

"Dat is altijd leuk. Voor mij wordt het de vierde keer dat ik erheen ga. Ik speel met Enschedese Boys 10 mee in een wedstrijd tegen Oud-Stranraer. Doordat FC Twente er ook een oefenduel speelt, gaan er honderden fans die kant op. Stranraer is een klein dorp, dus de hotels zitten allemaal bomvol in die regio."

Iets anders: er lopen tegenwoordig mensen rond met een Heubach-tattoo?

"Inderdaad. Twee mensen hebben een beeltenis van mij op hun lichaam en één iemand een handtekening. Dat vind ik zeker bijzonder. Je staat toch op iemands’ huid. Ik heb ze dan ook allemaal bezocht nadat ze de tatoeage hadden laten zetten."

Je hebt twee kinderen. Kunnen Twente-supporters nog een nieuwe 'Heubach Hooligan' verwachten?

"Mijn zoon en mijn dochter voetballen allebei, maar een nieuwe linksback komt er niet. Ik denk dat mijn dochter binnenkort gaat stoppen en mijn zoon is keeper. Hij had waarschijnlijk geen zin om zoveel te lopen, haha. Hij vindt het wel heel leuk om te doen."