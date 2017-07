In Stranraer is het einde van De Boys echt daar

Het decor was schilderachtig. Temidden van de heuvels, hoorde je als het ware het ruizen der zee. Een mooier afscheid was er bijna niet. Zeker niet als je bedenkt dat het tiende allemaal uit Twente-supporters bestaat, en zoals bekend is Enschedese Boys de voorloper van FC Twente. Het elftal van de Boys droeg in de wedstrijd op het shirt een in memoriam aan hun overleden vrienden Dennis en Boris.