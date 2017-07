Leegloop bij FC Twente Vrouwen: talent krijgt nu de kans

Geen Jill Roord, geen Marthe Munsterman, geen Siri Worm... Het wordt wennen voor de trouwe supporters van FC Twente Vrouwen komend seizoen. De zomerstop duurt nog even, maar FC Twente kan nu al terugkijken op een drukke transferperiode.

Leegloop

Het vertrek van Roord was natuurlijk al vrij snel bekend, maar dat ook Worm en Munsterman nog zouden verkassen, kwam deze week toch wel als verrassing. Maar liefst twaalf speelsters van de 22 uit de selectie van afgelopen seizoen zijn weg. Roord en Beerensteyn naar Bayern München, Munsterman en Worm naar Everton, Kerkdijk naar Bristol City en ook nam Twente nog eens afscheid van zeven andere speelsters.

Trainer Tommy Stroot baalt van de leegloop, maar hij snapt het wel. "In het buitenland is alles goed geregeld. Een mooie uitdaging voor de speelsters."

Geen Europees voetbal

Bij het vertrek van de vele speelsters zal natuurlijk ook meespelen dat Twente komend seizoen geen Europees voetbal speelt. Kampioen Ajax gaat Europa in en niet FC Twente. Ook dat wordt wennen voor de supporters en voor de ploeg van Stroot.

Twents karakter

Het nieuwe FC Twente telde afgelopen week op de eerste trainingen veel onbekende gezichten. Het Twentse karakter is een beetje ondergesneeuwd. "We hebben zelf geen opleiding meer en dan merk je dat bij het vertrek van de ervaren speelsters het aantal regionale speelsters afneemt", weet ook Stroot.

Veel tieners

Wat vooral opvalt, is dat de selectie voor komend seizoen bestaat uit maar liefst tien tieners. "Vandaar dat we bewust gekozen hebben voor een selectie met minder speelsters", zegt Stroot. "Zodat de jongere speelsters ook echt minuten kunnen maken."

Regionaal talent

Twente wil de jeugd een kans geven. Met het aantrekken van Anne Bhagerath (17) uit Oldenzaal en Lois Niënhuis (16) uit Lichtenvoorde hoopt het tevens de regionale binding te behouden. Zulke speelsters moeten in de toekomst de regio vertegenwoordigen, zoals Roord en Munsterman dat ook deden. "Het moet niet zo zijn dat de beste regionale speelsters straks naar een CTO in Amsterdam of Eindhoven gaan", aldus Stroot.