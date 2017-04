Makkelie fluit FC Utrecht - FC Twente, Van de Graaf leidsman bij Eagles

Maaskant-effect vooral dankzij FC Twente: 'Zelf verzuimd vaker te scoren'

2 april ENSCHEDE – FC Twente had Go Ahead Eagles lang in zijn macht. Maar in de tweede helft gingen de Deventernaren alsnog met de zege aan de haal (1-2). “Het enige wat we hebben verzuimd is vaker te scoren en Go Ahead op een ruimere achterstand te zetten”, zag trainer René Hake.