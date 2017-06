Oud-collega’s FC Twente vol ongeloof over overlijden Cheick Tioté

ENSCHEDE – Het overlijden van Cheick Tioté is hard aangekomen bij FC Twente. Zijn oud-collega’s reageren geschokt op de dood van de middenvelder, die in 2010 deel uitmaakte van de kampioensploeg.

Oud-ploeggenoten, clubs en voetbalvrienden reageren vol ongeloof op het tragische bericht uit China. Hij zakte maandag in elkaar op het trainingsveld van zijn huidige club Beijing Enterprises en overleed later in het ziekenhuis. “Verschrikkelijk nieuws, wij leven mee met alle nabestaanden”, twitterde oud-collega Eljero Elia, hij plaatste er een foto bij van hem met ‘De Sjeik’, zoals de middenvelder in Enschede vaak werd genoemd. '

“Ik ben totaal geschokt, dit is te waanzinnig voor woorden”, reageert Erik ten Hag. De huidige trainer van FC Utrecht was er samen met Fred Rutten - destijds trainer van FC Twente - verantwoordelijk voor dat de Ivoriaanse middenvelder in 2008 de overstap maakte van Roda JC naar de Enschedese club. “Hij was een krijger, een strijder, had een enorme drive. Dit komt keihard aan.”

Sterk en fit

Wout Brama kan niet bevatten dat de beresterke middenvelder er niet meer is. “Dit is heel heftig.” Ze speelden twee jaar samen bij FC Twente,van 2008 tot 2010. “Hij was geen prater, veel op zichzelf, ik ken hem in die zin niet heel goed. Maar als je terugdenkt aan toen, dan komen er leuke herinneringen boven.”

Brama en oud-ploeggenoot Peter Wisgerhof hebben na het nieuws uit China meteen contact met elkaar gezocht. En zo gaan er meer berichten over en weer naar spelers en begeleiders van het FC Twente van toen. Wisgerhof: “Hij was zo verschrikkelijk sterk en zo ongelooflijk fit, een beest. Hij liep dwars door een muur heen. Dat hij er niet meer is, kan ik me niet voorstellen.”

Volledig scherm Cheick Tioté (derde van links) betreedt het veld voor de derby tegen Heracles. Hij wordt omringd door ploeggenoten Peter Wisgerhof, Kenneth Perez en Blaise Nkufo. © frans nikkels

Frustratie

Ook Jan van Halst maakte Tioté destijds mee. In gesprek met Ziggo Sport vertelt hij hoe de middenvelder soms baalde van zijn reserverol tijdens het kampioensjaar van FC Twente. “Cheick was een stille jongen, die louter Frans sprak. In het kampioensjaar liep hij hier met een geweldige frustratie rond. Het middenveld bestond toen uit Wout Brama, Theo Janssen en Kenneth Perez. Cheick speelde daardoor niet altijd. Als hij weer eens niet in actie was gekomen, dan ging de deur van de bestuurskamer op slot. We wisten dat Cheick er dan aan zou komen om aan te kondigen dat hij weg wilde. Dat hij het niet pikte dat hij niet speelde. Hij was international van Ivoorkust, een grote meneer. Hij vond dat hij moest spelen.”

De plotselinge dood van Tioté kwam ook voor Van Halst als een schok. “Het was een beresterke kerel. Dat hij dan op dertigjarige leeftijd zomaar neervalt door een hartaanval… Dat kan ik me nog steeds niet voorstellen.”

Bekijk hieronder het gesprek tussen Jan van Halst en Ziggo Sport.