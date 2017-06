René Nijhuis verrast met overstap naar vrouwentak FC Twente

Nijhuis was vroeger als speler al actief voor FC Twente en tussen 2011 en 2014 vervulde hij de rol van jeugdtrainer van diverse jeugdteams. Afgelopen seizoen werd hij genomineerd voor de titel 'Beste amateurvoetbaltrainer van het jaar' voor zijn prestaties met derdedivisionist Quick'20. Desondanks werd zijn contract in Oldenzaal niet verlengd.

Nieuwsgierig

Nijhuis' overgang van het mannen- naar het vrouwenvoetbal is best opmerkelijk. Toen FC Twente Vrouwen hem benaderde voor de functie van assistent-trainer, fronste Nijhuis zelf in eerste instantie ook zijn wenkbrauwen. "Slechts van afstand was ik bekend met het vrouwenvoetbal in Nederland en FC Twente Vrouwen specifiek", vertelt hij. "Als voetballiefhebber was ik echter wel nieuwsgierig geworden. Ik heb daarna wedstrijden gezien van FC Twente Vrouwen en Oranje Vrouwen, maar ook een aantal goede gesprekken gehad met hoofdtrainer Tommy Stroot en technisch manager René Roord. De ambities van de ploeg en staf spreken mij enorm aan."