Ruben de Jager krijgt herkansing van FC Twente

De Jager is donderdagochtend in het ziekenhuis in Hengelo geopereerd aan zijn rechterknie. De uit Lewedorp afkomstige aanvaller scheurde in april tijdens een training met de beloften van FC Twente een kruisband af, terwijl hij een maand eerder te horen had gekregen dat zijn contract bij de club niet werd verlengd. Dat is nu echter alsnog gebeurd, waardoor De Jager bij FC Twente kan revalideren.

De directie van FC Twente heeft ervoor gekozen om De Jager een nieuw contract voor een jaar met een optie voor nog een extra seizoen te geven. De 20-jarige aanvaller is daar heel erg blij mee. ,,Ik krijg nu de tijd om in mezelf te investeren, om er alles aan te doen weer topfit te worden'', zegt De Jager. ,,Daar ben ik de club dankbaar voor. Let maar op: ik ga hier sterker uitkomen, zowel fysiek als mentaal.’’