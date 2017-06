Schmidt vrijwel rond met Vendsyssel FF

Voetbalwereld reageert verslagen op overlijden Tioté

5 juni ENSCHEDE - In de voetbalwereld is verslagen gereageerd op het plotselinge overlijden van Cheick Tioté (30). De voormalig voetballer van FC Twente zakte op de training van zijn Chinese club Beijing Enterprise in elkaar. Op Twitter stromen de reacties binnen. Een overzicht.