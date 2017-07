Schots stadje volledig in 'shock' door komst FC Twente

Stranjaer, een havenstadje in het Zuidwesten van Schotland, had in het bekertoernooi al eens Celtic en Glasgow Rangers in huis. Maar de komst van FC Twente komend weekeinde maakt meer lost, zegt Jim Mckie.



,,De complete stad is in shock. We kunnen het nog steeds niet geloven dat FC Twente bij ons komt voetballen.’’

Jim McKie was eerder dit jaar nog in De Grolsch Veste

Geen hotel te krijgen

Quote Wij hebben het Twente-virus meegenomen naar Stranraer Jim McKie FC Twente speelt zaterdag om 16.00 uur Nederlandse tijd een oefenduel in het stadje tegen de plaatselijke FC. Voorafgaand komt een team van Enschedese Boys 10 in actie. Ruim 500 supporters hebben de selectie vergezeld naar deze uithoek van Groot-Britannie. ,,In de omtrek van 12 kilometer is geen hotel meer te krijgen’’, weet Jim McKie.

“Fantastisch dat deze Schotse FC Twente-supporters dit gaan organiseren", vertelt FC Twente-directeur Jan van Halst. "Wat ooit is begonnen met een laatste wens van supporter Dennis van Unen, is inmiddels uitgegroeid tot een hechte vriendschapsband tussen FC Twente en Stranraer. Jaren geleden heb ik Jim en James voor het eerst ontmoet en het was geweldig om hun passie en bevlogenheid te zien. Zo zijn er al meerdere FC Twente-voetbaldagen georganiseerd in Stranraer en is er zelfs een officiële supportersvereniging opgericht onder de naam “Tukker Clan Stranraer”.

Unieke vriendschap

Voor de achtergrond van deze bijzondere reis moeten we terug naar 2006. Toen kreeg de fanatieke Twente-supporter Dennis van Unen te horen dat hij terminaal ziek was. Zijn laatste wens was nog eens aanwezig te zijn bij de meest beladen derby van de wereld ‘The Old Firm, tussen Celtic en Glasgow Rangers. Dat lukte met dank aan twee Schotten uit Stranraer.

Een jaar later, in 2007, overleed Van Unen, maar uit die tragische gebeurtenis werd een unieke vriendschap geboren tussen de supporters van Twente en de inwoners van het Schotse stadje. ,,Wij zijn met een groep Schotten op de begrafenis van Dennis geweest’’, zegt McKie. ,,En in die periode hebben we ook een wedstrijd van Twente bezocht. We werden meteen geraakt door de sfeer. Wij hebben het Twente-virus vervolgens meegenomen naar Stranraer.’’

Niets missen van de bijzondere reis van FC Twente? Volg dan Tubantia.nl. Deze krant is er het hele weekend bij in Schotland