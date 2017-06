Vak-P grote afwezige bij open dag FC Twente

,,Het liefst waren we wel aanwezig aanwezig geweest'', aldus een woordvoerder. ,,Maar het is voor ons onmogelijk om op dit moment een vergunning te krijgen. Daarbij hebben we ook geen toegang tot ons home waar de basis ligt voor al onze activiteiten. Het spijt ons enorm, dat wij als vereniging geen steentje kunnen bijdragen aan de Open Dag. Maar onze prioriteiten liggen nu bij het open krijgen ons home. Onze leden zullen zondag ook aanwezig zijn, net als het bestuur. Wij blijven de club altijd steunen.''