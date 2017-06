Van Es naar FC Twente Vrouwen, Spitse verlengt

Ervaring

''Voor mij en mijn ambities is dit nu een goed moment en de juiste stap'', zegt Van Es. Verdedigster Van Es speelde van 2012 t/m 2016 voor PSV, daarvoor kwam ze uit voor Willem II en VVV Venlo. Vorig seizoen speelde ze bij Achilles'29.

''FC Twente past als topclub denk ik goed bij mij. Ik kijk er naar uit komend seizoen te kunnen strijden om het kampioenschap. Met mijn ervaring in de eredivisie wil ik ook graag de jonge speelsters helpen en ook op die manier van waarde zijn voor de ploeg.''

Internationaal niveau

Van Es en Spitse gaan zich allereerst met Oranje voorbereiden op het EK in eigen land. Deze vindt plaats van zondag 16 juli t/m zondag 6 augustus.

''Met Kika hebben we een zeer ervaren verdediger aan onze selectie kunnen toevoegen. Ervaren in de eredivisie, maar ook ervaren op internationaal niveau'', zegt FC Twente-trainer Tommy Stroot. ''Ook de ervaring die Sherida meebrengt, ook op internationaal niveau, is voor ons van grote waarde."