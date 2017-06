Van Halst over financiële situatie: 'We hebben echt nog even tijd nodig'

Deze week vertelde Van Halst in gesprek met BNR Nieuwsradio dat het FC Twente nog niet is gelukt om zwarte cijfers te schrijven. "Daarmee probeer ik een reëel beeld te scheppen en de verwachtingen goed te managen dat we nog steeds in zwaar weer verkeren." De zevende plek in de eredivisie van afgelopen seizoen heeft mensen volgens hem het gevoel gegeven dat het weer koek en ei is. "Maar dat is niet zo. We hebben echt nog even nodig en dat signaal heb ik willen afgeven."