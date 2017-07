Veel aandacht voor scorende debutant Boere: 'Houd m'n koppie rustig'

GOOR – Het was zijn eerste wedstrijd in het shirt van FC Twente. Tom Boere scoorde zaterdag direct twee keer, in het eerste oefenduel tegen GFC Goor (8-0). “Dit is een lekker begin. Als spits wil je scoren, daar ben ik voor gehaald’’, zei de 24-jarige Bredanaar, die onlangs de overstap maakte van FC Oss.

Boere is in Enschede de opvolger van Enes Ünal: de spits die vorig seizoen furore maakte in de Grolsch Veste. Boere deed datzelfde in de Jupiler League, met 33 doelpunten in 38 wedstrijd. Daarmee dwong hij de transfer naar de Eredivisie af.

Zaterdag speelde Boere alleen in de eerste helft. Maar dat was genoeg voor twee doelpunten. “Alle ogen zijn op je gericht. Het is spannend, daar moet je mee omgaan. Maar ik houd mijn koppie rustig”, vertelde Boere na zijn debuut.