Vele duizenden naar open dag FC Twente

Het evenement had vooral het karakter van een familiedag. Er was voor elk wat wils. Er was muziek op het grote podium, bier voor vader bij de Grolsch-stand en er was een kidsdorp voor de kleinsten. Het bevriende Schalke 04 was van de partij was van de partij met een eigen stand. De veteranen van Schalke deden mee aan een toernooitje walking-football voor zestigplussers. Maar het waren vooral ouders met kinderen, die een mooie middag hadden in en rond de Veste.

Dylan slot is blij met zijn nieuwe shirt.

Dylan krijgt een shirt

In de fanshop is sprake van een ware volksoploop. Het nieuwe wedstrijdshirt van FC Twente is in trek. Dylan Slot (15), komend seizoen spelend in de B-groep bij UDI in Enschede, is blij met zijn nieuw shirt. Zijn vader Jan Slot tikt 64,95 euro af. Nee, Dylan heeft nog geen jaarkaart, vertelt hij. Anders ging hij nog wel eens met zijn vader mee, maar nu het home van Vak-P gedwongen op slot zit, vindt vader Jan ‘er niks meer aan.’ Dus kijken vader en zoon thuis op de bank op FOX Sports naar FC Twente.

Wiebe Kunst speelt FIFA in de perskamer bij FC Twente.

Wiebe speelt FIFA