Verwarring rondom oud-Twentespeler Dario Tanda bij Helmond Sport

HELMOND - Komt hij wel of komt hij niet? Bij Helmond Sport waren ze in de veronderstelling dat voormalig FC Twente-speler Dario Tanda vanaf woensdagavond op proef zou komen. Hij lijkt toch in gesprek te zijn met een andere club.

De ploeg uit de Jupiler League plaatste op haar eigen website een bericht dat de 22-jarige middenvelder woensdagavond om 18.30 uur op het veld zou staan in De Braak. Even later meldde het Eindhovens Dagblad dat Tanda niet mee gaat trainen bij Helmond Sport, maar in gesprek is met een andere club. Helmond Sport plaatste dit bericht vervolgens ook op Twitter. Om welke club het gaat is niet bekend.

Vijf dagen

Dario Tanda doorliep de jeugdopleiding van FC Twente, waar hij uiteindelijk tot twee optredens in het eerste elftal kwam. Hij stapte vervolgens over naar Go Ahead Eagles en later naar PEC Zwolle. In het afgelopen seizoen was hij clubloos, al stond hij wel vijf dagen onder contract bij het Deense Vendsyssel FF. Wegens persoonlijke problemen verbrak Tanda die verbintenis.