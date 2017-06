Vliegerfeest FC Twente knipoogt naar historie

Hij zag het volstrekt onbekende spel op zijn buitenlandstage in het Engelse Burnley. Daar zag textielbaron Bernard van Heek voor het eerst de lederen bal rollen. Terug in Twente, liet hij in september 1885 de Enschedesche Footballclub aantreden, voor de eerste voetbalwedstrijd ooit in ons land. Na een vliegerfeest halverwege Enschede en Lonneker.

De krant van toen jubelt over de vliegerwedstrijd, die 'onder begunstiging van schoon weder' is gehouden. De 40 deelnemers streden om de eerste prijs van 5 gulden, een behoorlijk bedrag in 1885.

132 jaar

Exact 132 jaar later staat een vliegerfestijn op het programma van FC Twente's open dag. Vliegerfeest Twenterand tekent voor dit onderdeel, met demonstraties en het oplaten van zelfgemaakte vliegers. Er is een verschil met 1885. Waar destijds een textielentrepeneur met een vooruitziende blik de aanjager was, is dat nu shirtsponsor Pure Energie, die van wind leeft.