Voormalig Twente-middenvelder Cheick Tioté overleden

Tioté speelde van 2008 tot 2010 voor FC Twente. Hij maakte deel uit van het team dat onder trainer Steve McClaren de landstitel veroverde. De middenvelder speelde in Nederland ook voor Roda JC. Na twee seizoenen in Enschede werd Tioté verkocht aan Newcastle United. In februari van dit jaar stapte hij over naar het Chinese Beijing Enterprises. Tioté droeg in totaal 55 keer het shirt van de nationale ploeg van Ivoorkust. Met 'de olifanten' veroverde hij in 2015 de Afrika Cup. Ook was de middenvelder actief op de WK's van 2010 en 2014.