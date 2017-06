Waar ging het mis met het voormalige wonderkind Vuckic?

In februari van dit jaar stond er op de Engelse site ChronicleLive een beschouwing over het mislukte bestaan van Haris Vuckic bij Newcastle United. De kop boven het verhaal luidde: 'Waar ging het mis voor het het wonderkind van Newcastle dat werd begeerd door AC Milan?' Toen Vuckic in 2009 vanuit Slovenië de overstap maakte naar Engeland, lag zo'n beetje de gehele Europese voetbalelite aan zijn voeten. Manchester United, Dortmund, Paris St.Germain en AC Milan hadden allemaal belangstelling voor het enorme talent uit Slovenie.

Blessures

De tiener besloot voor Newcastle United te kiezen, en na acht jaar kun je stellen: achteraf was dat niet de juiste keuze. Volgens de schrijver van het artikel twijfelt niemand in Newcastle aan de kwaliteiten van de linkermiddenvelder, maar werd zijn bestaan in Engeland gekweld door blessures. Enkel, knie: Vuckic draagt een medisch dossier bij zich van een bejaarde. Daarnaast, zo concludeert de scribent, had hij ook de pech dat hij terechtkwam bij een chaosclub waar talenten geen enkele kans kregen om zich fatsoenlijk te ontwikkelen. Het gevolg was dat hij in een neerwaartse spiraal terechtkwam. Bij elke seizoen werd hij weer uitgeleend aan een andere club en daar wordt geen speler beter van.