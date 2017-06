Weer ex-Twente-speler naar Go Ahead: Eghan tekent voor 2 jaar

De Ghanees Eghan stond de laatste jaren onder contract bij Twente, maar zijn verbintenis werd niet verlengd. Het afgelopen half jaar speelde hij op huurbasis bij het Deense Vendyssel FF, maar daar kwam hij nauwelijks aan spelen toe. Eghan komt bij Go Ahead tal van bekenden tegen, want de ex-Twente-spelers Sonny Stevens, Tim Holscher, Brem Soummaoro en Filip Arsic gingen hem voor. Bij Go Ahead is Dennis Bekking technisch-manager en hij was in het verleden hoofd opleidingen bij Twente.