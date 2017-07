Worm en Munsterman verlaten FC Twente Vrouwen voor Everton

De 25-jarige Worm maakte in 2008 de stap naar de eerste selectie van de FC Twente Vrouwen. Munsterman (24) kwam er in 2011 bij. Het tweetal werd vijf keer landskampioen, twee keer BeNe League-kampioen en won één keer de KNVB Beker.

Nieuwe stap

"Ik ben ontzettend blij met deze nieuwe stap in mijn carrière", vertelt verdedigster Worm. "Na tien mooie jaren bij FC Twente was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Everton is een fantastische club in een sterke competitie. Ik hoop mij daar weer verder te kunnen ontwikkelen als voetballer en als mens."

Ook middenvelder Munsterman gaat voor een kans in de Premier League. "Van kleins af aan ging ik al naar het stadion en ben ik supporter van FC Twente. Als jong meisje kwam in de jeugdopleiding terecht, wat voor mij echt heel bijzonder was. In Twente en met FC Twente ben ik opgegroeid en volwassen geworden."

Geweldige inzet