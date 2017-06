Zo beleefde Tom Boere de medische keuring en presentatie bij FC Twente

Terwijl hij in de avonduren met zijn vader en vriendin richting de Oude Markt van Enschede loopt, komen ineens drie tieners achter hem fietsen. ,,Mogen we iets vragen? Ben jij Tom Boere, de nieuwe spits van FC Twente?’’ De Terneuzenaar moet lachen, als hij met het trio op de foto is gegaan. ,,Je merkt aan alles dat dit een grote club is. Dit is wat ik héél graag wilde’’, zegt Boere, aan het eind van een lange dag.

7.50 uur: Drie boterhammen met hagelslag, een glas jus d’orange en twee gekookte eieren. Tom Boere legt aan de ontbijttafel van het Van der Valk-hotel een bodem voor een dag vol testen en fysieke arbeid. Samen met zijn vriendin Kubra is hij dinsdagavond teruggekeerd van hun vakantie in Turkije. Hij heeft meer gedaan dan alleen eten, drinken en in de zon liggen. Op zijn telefoon laat hij het schema zien dat hij van zijn fysiotherapeut heeft meegekregen. ,,In mijn laatste seizoen bij FC Eindhoven liep ik een zware hamstringblessure op’’, legt Boere uit. ,,Toen heb ik in de zomer ook doorgetraind. Ik ben daarna een heel seizoen fit geweest.’’

In Turkije heeft hij niet alleen zijn vriendin ten huwelijk gevraagd (ze zei ‘ja’) maar ook drie, vier keer per week twee uur getraind. ,,Ik merk echt dat ik vooruit ben gegaan. Ik voel me zó fit, heb de volgende dag ook geen spierpijn. Echt, ik kan bij het squatten bijna springen met 60 kilo op mijn nek.’’ Hij heeft zich voorbereid op zijn nieuwe club. ,,Ik heb op vakantie het boek van Joop Munsterman (voormalig voorzitter FC Twente, red.) gelezen.’’

Quote Ik voel me zó fit, heb de volgende dag ook geen spierpijn. Echt, ik kan bij het squatten bijna springen met 60 kilo op mijn nek

8.18 uur: Annemarie Fhij zit al in de lobby van het hotel. De teammanager van FC Twente brengt Tom Boere en zijn vriendin naar het ziekenhuis in Hengelo en zal ze de hele dag begeleiden. De artsen kijken naar alles en bij het maken van de röntgenfoto’s moet Boere tot zijn eigen verbazing ook bukken en achterover hangen. ,,Dat heb ik echt nog nooit moeten doen.’’ Eén ding is al snel duidelijk: de medische keuring van FC Twente is heel grondig.

9.53 uur: Hij trekt een korte broek aan, doet zijn shirt uit en klimt op de fiets. De zuster drukt de zuignappen op zijn rug en borst, om tijdens de fietstest zijn hartslag te kunnen meten. ,,Heel netjes’’, herhaalt ze een paar keer. Het fietsen wordt steeds zwaarder. Boere haalt 300 watt. ,,Met mijn hartslag zat het wel goed’’, zei hij, terwijl hij uithijgt. ,,Maar mijn benen voelen nu alsof ze twintig kilo zwaarder zijn.’’ Daarna volgen nog onder meer een hartfilmpje, een echo van zijn hart en een oogtest. De uren vliegen voorbij en pas tegen 14.00 uur hebben ze even tijd om iets te eten.

15.53 uur: Het ziekenhuis wordt ingewisseld voor het trainingscomplex in Hengelo. Boere wordt onder handen genomen door Jan Borghuis, de inspanningsfysioloog van FC Twente. Voor het eerst heeft hij een tenue van Twente aan. De shuttleruntest is pittig, daarna worden zijn snelheid en sprongkracht gemeten. ,,Ook hier zaten weer dingen tussen die ik nog nooit heb moeten doen’’, bekent Boere. ,,Het is goed dat ze het zo aanpakken.’’

Quote Aan de gesprekken met de trainer en de mensen van de directie heb ik een goed gevoel overgehouden 18.05 uur: Na de arbeid is het tijd voor het zetten van de handtekening. Boere stuurt zijn auto naar de Grolsch Veste. Hij schudt handen, trekt in de kleedkamer het rode shirt – zonder rugnummer – aan en poseert voor de fotografen. De glimlach is bij Boere niet van zijn gezicht te krijgen. Ook niet in de bestuurskamer, waar hij even later een keer of 150 zijn handtekening op het contract – in vijfvoud, met bijlages – zet.

Jan van Halst, technisch manager, heeft daarvoor het woord aan Boere gegeven. Hij bedankt zijn vader voor de onvoorwaardelijke steun en zijn vriendin Kubra. ,,Ik ben heel blij dat ik deel uit mag gaan maken van FC Twente’’, zegt Boere. ,,Aan de gesprekken met de trainer en de mensen van de directie heb ik een goed gevoel overgehouden. Ik ben erop gebrand om mezelf te laten zien.’’

René Hake is blij met de nieuwe aankoop. ,,We wilden je heel graag hebben’’, zegt de trainer. ,,Je hebt scorend vermogen en slimheid in het lopen en het benutten van de ruimtes achter de laatste lijn van de tegenstander. Dat is wat ons heel erg aanspreekt.’’ Van Halst vult hem aan. ,,Net als FC Twente ben jij ook door een dal gegaan. Deze club is uit dat dal geklommen en jij hebt hetzelfde gedaan. Daarom passen wij goed bij elkaar.’’

Volledig scherm FC Twente-trainer René Hake is in zijn nopjes met de nieuwe spits. © FC Twente Media/Bas Everhard