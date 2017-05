Dauwpop 2017: Avontuurtje in The Glory Hole, moshpitten tijdens VANT en de zon!

RecensieHELLENDOORN – Na het uitstapje naar zaterdag van vorig jaar was Dauwpop dit jaar ‘gewoon’ weer op Hemelvaartsdag. En dat voelde goed. De vibe die je over je heen krijgt wanneer je het terrein op loopt is alleen de vibe zoals je die bij Dauwpop vindt. Door de Hellendoornse bossen (aan het begin van het festival ruikt het er gewoon nog naar bos) je ziet de mainstage blinkend in de zon en weet: dit gaat een heerlijke festivaldag worden. Alle ingrediënten zijn er.

Het traditionele eerste biertje drinken we onder het genot van Bazart. De indie-pop band uit België scoorde hits met onder andere Goud en Nacht. Het geluid op de mainstage staat in vergelijking met andere jaren zacht. Ook weleens fijn voor de oren. Bazart is de perfecte band om in de festivalstemming te komen. De muziek en het Belgische accent van zanger Mathieu Terrynnemen je mee naar hogere sferen. Mede door dat accent zijn de teksten wel slecht verstaanbaar soms, ondanks het feit dat het in het Vlaams is.

Ochtendgymnastiek

Door naar een stukje ochtendgymnastiek met Mozes and the Firstborn in The Barn. Dat moet ook zanger Melle Dielesen gedacht hebben, want voor de gelegenheid heeft hij zijn blauwe pyjama aangetrokken voor het optreden. Mozes and the Firstborn is een psychedelische garagerockband uit Eindhoven. Om eerlijk te zijn vind ik het jammer dat de band al zo vroeg op het programma staat. Het is een band om bij te knapp’n, vol energie. Maar het publiek dat tijdens deze show in The Barn staat moet nog even wakker worden.

Lopend over het terrein valt steeds meer de moeite die de organisatie in de aankleding heeft gestopt op. Kratjes bier als bloembakken (best leuk idee voor thuis), overal vrolijke bordjes met teksten, lampjes tussen alle bomen die het hele terrein sieren. Keer op keer ziet het Dauwpop-terrein er gewoon strak uit.

Aankleding op #dauwpop is weer top voor elkaar! #festivals #hemelvaartsdag #festival #jupiler #pils #bloemen Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 May 2017 om 8:33 PDT

Maar er vallen ook dingen minder in de smaak. De nieuwe King King area bijvoorbeeld. Het klonk zo vet, een oude drive-in bioscoop. Er staan zelfs een aantal oude auto’s voor het publiek om op te staan. Doordat de King King van een tent naar de open lucht is gegaan mist het de intimiteit met de bands die optreden. Tijdens het optreden van DOOL lukt het om met moeite een glimp op te vangen van frontvrouw RYanne van Dorst (Elle Bandita). Het is afstandelijk.

Broederliefde komt een half uur te laat en speelt maar een kwartiertje. Ze worden van het podium gekickt omdat Engelse band White Lies klaarstaat. Elke indie-liefhebber zingt alle liedjes van de band mee. Met als hoogtepunt de hit farewell to the fairground.

Rock 'n Roll

Nog even een stukje van The Grand East meepakken. Dat gaat er weer ouderwets op (al mogen we de band eigenlijk niet met ouderwets associëren, want dat zijn ze absoluut niet). Zanger Arthur hangt aan het scherm van de drive-in bioscoop, komt zo dicht op het randje staan dat hij volgens mij moet uitkijken niet van het podium valt. Met het nummer Kiss the Devil heeft de band de perfecte energie gevonden voor hun liveshows. En het gaat zelf zo hard dat tijdens het laatste nummer alle versterkers er mee kappen. Rock 'n Roll!

Doe Maar

Na The Grand East komt voor veel bezoekers het hoogtepunt van de dag: Doe Maar. Met name de oudere bezoeker op het festival haast zich naar het hoofdpodium. Ook hier staat de muziek behoorlijk zacht. Ik sta in het midden van de tent en kan mijn buren gewoon horen praten. Dat typeert het optreden van Doe Maar. Veel jongeren kennen niet alle nummers, alleen de hits. Wanneer ze niet mee kunnen zingen zijn er maar weinig die een dansje doen, maar ze beginnen gewoon te praten. Doe Maar is overigens de enige band die niet aangekondigd wordt door presentator Frank van der Lende. De band heeft geen aankondiging nodig. De ska en reggae achtige invloeden van de band passen perfect bij het weer.

Volledig scherm © Robin Hilberink

Avontuurtje

Op zoek naar avontuur, want eerlijk is eerlijk, als je niet opgegroeid bent met Doe Maar, is een hele show best een beetje saai. We gaan op ontdekking in The Glory Hole. Motorkontje draait, dit kan niet minder dan top worden. De donkere gangen naar het hole zijn nóg langer en nóg donkerder dit jaar heb ik het idee. Als we eindelijk de ingang hebben gevonden – met heel veel voelen – komen we in de magische wereld van The Glory Hole. Paaldansen, bijzondere dj’s, gekkenhuis en een grote pit. The Glory Hole is los!

Hét optreden van Dauwpop 2017

Door naar een band waarvan we weten dat het sowieso ook losgaat: VANT. Vieze vuige punk. Aan het begin van het optreden is The Barn maar halfvol. Er komen al snel mensen bij na de eerste deuntjes maar het blijft vrij leeg. Alle mensen die niet naar VANT zijn geweest hebben hét optreden van Dauwpop 2017 gemist. Een enorme pit voorin The Barn. Iedereen ging het volledige uur dat de band speelde compleet los. Als de mannen op een gegeven moment Parking Lot inzet wordt het publiek wild. Mensen gaan de lucht in, er wordt zelfs een crowdsurfpoging gedaan (ondanks het weinige aantal mensen in het publiek haha, ging niet goed). Onderstaande video geeft ongeveer een indicatie van hoe het er aan toe ging.

Als we buiten staan uit te puffen van VANT horen we ineens een bekend nummer. Het zijn de mannen van The Grand East die live bij Giel Beelen op de radio nog wat nummers spelen. Van Beelen kun je vinden wat je wilt, maar hij maakt er wel een feestje van. We blijven hangen en gooien er een aantal dancemoves uit waar je u tegen zegt.

26 mei 2018

Als afsluiter laten we Chef’ Special voor wat het is en gaan kijken bij de Rotterdammers van De Likt. Het is vrij rustig in de King King area. Vooraan staan een aantal die-hard fans. Helemaal los gaat het niet meer. De vele zonuren van overdag zijn er ingeklapt. Want: festivallen in de zon is ontzettend fijn, maar je krijgt er ook behoorlijke koppijn van als je niet genoeg water drinkt. En stiekem ook best een beetje moe. Op de deuntjes van het nummer Finidi George lopen we naar de uitgang. Door de al lege mainstage pikken we nog op dat volgend jaar Dauwpop opnieuw niet op Hemelvaartsdag is. 26 mei 2018. Het staat alvast in de agenda.