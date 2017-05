Dauwpop 2018 niet op Hemelvaartsdag

Recensie Dauwpop 2017: Avontuurtje in The Glory Hole, moshpitten tijdens VANT en de zon!

10:38 HELLENDOORN – Na het uitstapje naar zaterdag van vorig jaar was Dauwpop dit jaar ‘gewoon’ weer op Hemelvaartsdag. En dat voelde goed. De vibe die je over je heen krijgt wanneer je het terrein op loopt is alleen de vibe zoals je die bij Dauwpop vindt. Door de Hellendoornse bossen (aan het begin van het festival ruikt het er gewoon nog naar bos) je ziet de mainstage blinkend in de zon en weet: dit gaat een heerlijke festivaldag worden. Alle ingrediënten zijn er.