DJ Pyrodox uit Nijverdal: klaar voor de megapodia

Snoeiharde beats en pakkende melodielijnen brengen de zaal in Hollywood in extase. Terwijl Kelvin Bolink (22) de schuiven van zijn dj-apparatuur voluit zet, gaat een aantrekkelijke dame naast hem uit haar dak.

De muziek van Pyrodox, zoals de artiestennaam van Bolink luidt, ligt haar uitstekend. „Wist ik veel dat zij topmodel Cara Delevinge was", zegt Bolink nu, enkele weken na het avontuur. Hij bezoekt Los Angeles om een clip op te nemen met r&b artiest Tank.

„Ik kwam vrijdags terug uit Miami en een dag later kreeg ik te horen dat ik naar Los Angeles mocht. Echt ongelofelijk." Tussen de bedrijven door verzorgt hij samen met een collega-dj de muziek op het verjaardagsfeest een zekere Beau Casper Smart, beroemd acteur en danser, bekend van de film Step Up. Heel wat grote namen uit de muziek- en filmwereld gaan met de voetjes van de vloer op de klanken van de Twentenaar.

Dromen waarmaken

Bolink werkt dagelijks tot in de kleine uurtjes aan zijn succesverhaal. Hij is vier jaar actief als Pyrodox. Onder die naam produceert hij een mix van hip hop, house en dance, ofwel trap. Een deel van zijn oorspronkelijke doelstellingen heeft Pyrodox al kunnen wegstrepen. Doelen die hij enkele jaren geleden met zijn manager Carlos Arango afspreekt. „Tomorrowland was meer een droom. Ver weg en misschien onhaalbaar. Nu sta ik er. Zo snel kan het gaan"

Snel moet. Achterover leunen kan simpelweg niet, want elke dag komen er talloze liedjes bij. Daarom vertoeft de dj vele dagdelen in zijn kersverse, zelfgebouwde studio. Om te sleutelen aan nieuwe melodietjes, interessante ritmes en arrangementen. In tegenstelling tot veel dj's werkt Bolink veel composities ouderwets uit op gitaar. „Solo's, riffs en tokkeltjes. Niet dat je ze altijd herkent. Die klanken zijn vaak zwaar bewerkt."

Gezonde spanning

Als de Nijverdaller niet in de opnameruimte werkt, is hij vooral onderweg. Onderweg voor clipopnames of optredens. Door de jaren heen bezoekt hij verscheidene grote festivals. Zo staan onder meer Boulevard Outdoor, Zwarte Cross, Dauwpop en het Bevrijdingsfestival in Zwolle op zijn cv. Echt nerveus voelt hij zich niet meer, als hij en zijn vaste MC Ginny (Elmar Kelder) de planken op moeten. „Gezonde spanning. Echt zenuwachtig ben ik niet meer. We bereiden ons goed voor en houden in de gaten wat werkt. Als de boel in slaap sust, grijpen we in. Daar hebben we zo onze nummers voor."

Een van de hoogtepunten tot nu is het avontuur in Miami. Hij draait er op de Mixmash Pool Party en vergaapt zich ondertussen aan al het moois dat de stad te bieden heeft. De absolute top uit de dancewereld bijvoorbeeld. „Martin Garrix liep er rond en alle toppers uit de Amerikaanse dancescene." Speciaal moment is de nominatie van het dancemagazine Dancing Astronaut voor de Best Trap Remix van het jaar. Pyrodox is kanshebber, samen met onder anderen Nick van de Wall, beter bekend als Afrojack. Laatstgenoemde wint uiteindelijk, maar de nominatie op zich is een leuke opsteker voor Bolink.

Waar de dj over vijf jaar staat, weet hij nog niet. Het kan raar lopen binnen de scene. Eerst maar eens naar Tomorrowland op 21 juli. „Zo'n festival is absoluut goed voor je bekendheid. Dit zal opnieuw vele deuren openen. Niet zo gek, want er komen zeker 90.000 mensen op af."