Feest op Dauwpop voor gezin, zussen én fitnessmaatjes

'Nog nooit zo vroeg gedanst op Dauwpop'

Carola (36), Kirsten (35) en Marloes Slegh (32) uit Raalte

De zussen Carola (links), Kirsten (midden) en Marloes houden wel van een feestje

Met een grote streep staat Hemelvaartsdag jaarlijks omcirkeld op de kalender van de zussen Carola, Kirsten en Marloes uit Raalte. En dan het liefst nog met hun vierde zus erbij, die in Zuid-Afrika woont. "Zij probeert haar bezoekjes aan Nederland zelfs te plannen rondom dit festival. Helaas is dat dit jaar niet gelukt", vertelt Marloes.

De zussen staan deze Dauwpop al vroeg te swingen om de hoek bij The Barn. Sterker nog: met een hele groep bouwen ze een dansende erehaag die zich over het terrein verplaatst. Vrolijkheid ten top op deze 'weertechnisch' gezien ultieme festivaldag.

"Even zonder de kinderen helemaal los gaan", vat Carola het samen. "Maar zo vroeg als dit jaar hebben we nog nooit gedanst, zeiden we net. Al wel acht jaar gaan we naar Dauwpop, met de vier zussen en vier zwagers. Dat is voor ons echt een moment uit naar uit te kijken, een jaarlijks hoogtepunt. Het een een klein, knus festival en de aankleding is altijd creatief. Speciaal voor de muziek komen we niet, maar een feestje bouwen zijn we goed in."

'Een klein gokje: met het gezin naar Dauwpop'

Willemien (41), Ruben (44), David (13), Job (10) en Benjamin (7) Van Aefst

Het gezin Van Aefst geniet lekker in de zon voor de mainstage

Op een kleedje voor de mainstage zit de familie Van Aefst te genieten in de zon deze donderdag. Vader, moeder en drie jongens zijn samen een dagje uit in de Hellendoornse bossen.

Het te korte optreden van Broederliefde is net achter de rug, tot teleurstelling van de kinderen. Die luisteren graag naar de rapgroep uit Rotterdam. Toch mag het de pret niet drukken, vindt ook de 13-jarige David die voor het eerst op een festival is.

"Ik vind de bordjes hier op het terrein heel leuk, een beetje Western-achtig", zegt hij. Zijn ouders besloten het hele gezin eens mee te nemen naar een festival. Zelf komen ze uit Almere, maar omdat ze in de buurt op de camping staan werd het een bezoekje aan Dauwpop.

"Natuurlijk is het een beetje een gokje, maar ik had vooraf op de site wel gekeken of het kindvriendelijk was. We blijven vandaag ook niet tot het einde, passen ons wel een beetje aan. Het is wel druk, maar niet zo dat je over de hoofden loopt. Of we niet bang zijn om de kinderen kwijt te raken? De jongste heeft een briefje met contactinfo in zijn zak, de oudste twee een eigen mobieltje."

Het festival zelf bevalt vader en moeder wel. "De entourage is goed, met al die gebouwtjes overal. En de locatie is prachtig, in het bos. Ik ben zelf ook wel op Pinkpop geweest, maar dat is me te massaal. We zijn hier om te genieten van het weer en de muziek. Hebben zelfs nog speciaal een cd gekocht van Young Gun Silver Fox, die hier straks optreden. Die hebben we ook aan de kinderen laten horen."

Fitness-maatjes gaan voor gezelligheid en pils

Wouter Baarn (20), Wouter Pas (25) en Montell Veldhuis (20)

Wouter Baarn (links), Montell en Wouter Pas genieten van hun Dauwpop

Ze zijn met een gigantische groep naar Hellendoorn gekomen, op de fiets nog wel. Vanaf vertrekpunt Rijssen werd via Nijverdal de weg naar het festival gevonden. "De terugweg zal mogelijk iets langer duren dan de heenweg", constateert Wouter Baarn, wijzend naar het biertje in z'n hand.

De jongens staat bij de Party Pit, waar vooral house en populaire muziek gedraaid wordt. Wel 100 vrienden en kennissen van de crossfit-groep uit Rijssen loopt rond op het terrein. "Pils, gezelligheid en ik ken de meeste mensen hier", vat Montell zijn komst samen.

Voor de jongens is de sfeer belangrijker dan de muziek. "Het is gemoedelijk. Het maakt niet uit wie je bent of hoe je doet, iedereen gaat gewoon normaal met elkaar om", zegt Wouter Baarn. Zijn naamgenoot sluit zich daar volledig bij aan. "Wat een gezellig feestje dit, mooi man."