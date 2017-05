Marco Borsato wil Dauwpop-zusje op de kaart zetten

INTERVIEWHELLENDOORN - Het festivalvirus heeft toegeslagen bij Marco Borsato (50). De zanger verruilt deze zomer stadions voor kleinere festivalpodia. Hij begint volgende week bij Onder aan de Berg in Hellendoorn. ,,Dit voelt een beetje als rock & roll", zegt de zanger in een exclusief interview met De Twentsche Courant Tubantia .

Vorig jaar zette Borsato (50) z'n eerste, voorzichtige stapjes in festivalland, dit seizoen doet hij een volledige tour. Die begint woensdagavond in Hellendoorn, bij het nieuwe festival Onder aan de Berg. Dat wordt gehouden op dezelfde plek waar een dag later het gerenommeerde Dauwpop plaatsvindt. Ook de organisatie achter de festivals is dezelfde.

Krijgen mensen bij Onder aan de Berg een andere Borsato te zien?

,,Marco is Marco, maar een festival kent wel zijn eigen ritme. Mensen willen chillen in het gras, meezingen, zijn een hele dag uit en komen niet alleen voor jou. Het is weer eens iets anders dan die gigantische podia met enorme lichtshows. In die zin is het heel puur."

"Normaal gesproken komt het publiek naar mij, nu is het andersom. Dat voelt anders, een beetje rock & roll. Daarmee bedoel ik het hele sfeertje van van on the road zijn. Inpluggen en gaan, ouderwets plezier maken met de hele band."

Volledig scherm Voor een uitzinnige menigte gaf Marco Borsato op het strand van Scheveningen een 1,5 uur durende show weg vorig jaar. © Paul Bergen

Je hebt weinig festivals gedaan. Vanwaar de switch?

,,Een tijdsdingetje. Normaal gesproken had ik altijd wel een albumtour of was er The Voice of Holland, dit jaar heb ik die verplichtingen niet. Er kwam ruimte in de agenda. Daarnaast was er ook veel vraag. Dus zei ik: laten we maar een mooi tourtje inpassen.''

Een tijdsdingetje is ook dat festivals razend populair zijn.

,,Zo'n strategische keuze is het niet. Het is gewoon leuk onder de blote sterrenhemel te spelen, dat geeft een heerlijk gevoel. Het sfeertje is ook prettig. Je wordt niet verdrukt, er is plek genoeg."

Waarom naar Onder aan de Berg, een nieuw festival?

,,Wij kijken in onze planning altijd naar geografische spreiding. Dit leek ons een leuk festival op een bijzondere locatie. En met Dauwpop hebben ze al jaren prachtige festivals georganiseerd. Maar ik vind het vooral leuk om een nieuw festival op de kaart te zetten. Een grote naam kan daarbij helpen. Daar wil ik graag aan bijdragen."

Heb jij iets met Twente en Salland?

,,Ik kom graag in die omgeving. Je kunt er verrekte lekker eten en de mensen hebben een mentaliteit van: doe maar normaal dan doe je al gek genoeg. Het publiek is ook leuk: ontzettend nuchter, maar het wil wel vermaakt worden. Je moet niet met een dikke nek aan komen zetten. Daarom moet je het ook elke keer opnieuw waarmaken, helemaal in zo'n intieme setting. Dat ze, als ze me live zien zeggen: zo, die Marco kan het toch nog wel. Wat dat betreft is elk festival toch weer een examen. En inderdaad, zelfs voor een examen voel ik me niet te oud, haha."

Festivalzomer Marco Borsato

Woensdag 24 mei 2017 Onder aan de Berg, Hellendoorn



Vrijdag 26 mei 2017 Pop on Top, Valkenburg

Zaterdag 27 mei 2017 Nirwana Live, Lierop

Vrijdag 9 juni 2017 Live at Wantij, Dordrecht

Vrijdag 30 juni 2017 Live in Hoorn, Hoorn

Vrijdag 7 juli 2017 Breda Live, Breda

Zaterdag 8 juli 2017 Werchter Boutique, Werchter (B)