Voor deze bands voelt Dauwpop als een thuiswedstrijd

1. Paceshifters (Wijhe)

Net buiten Twente, maar hé: wel uit het Oost’n! Het is de derde keer dat deze rockers op Dauwpop staan. Bij alle drie staat hun vorige optreden op het festival in de top 5 optredens aller tijden. En dat komen ze graag verbeteren donderdagavond in de King King.

,,Spelen in het Oosten van Nederland is eigenlijk altijd vet”, begint gitarist Seb Dokman. Samen met zijn broer Paul speelt hij in de Wijhense band die volgend jaar alweer het tiende jubileum viert. ,,In het Oosten zijn we misschien ook wel het bekendst, ik denk dat het daarom ook zo leuk is om te spelen hier.”

Dat de band verder kijkt dan alleen het Oosten moge duidelijk zijn. Afgelopen maand tekenden de mannen bij Hassle Records waardoor hun album Waiting To Derail internationaal gereleased gaat worden. De driemansformatie staat bekend om hun liveshows. ,,We proberen altijd alles te geven, en dit lukt ook vaak. En we gaan hard, Dauwpop gaat zo hard worden!”

Het is de band die tijdens Noorderslag de Binnenzaal van de Oosterpoort nog ‘aan flarden ragde’, aldus 3voor12. Vanavond om 20:30 verwachten we niet minder tijdens het optreden in de King King (Drive In) op Dauwpop.

2. The Grand East (Diepenheim)

Voor de mannen van The Grand East uit DIepenheim wordt het de allereerste keer op Dauwpop. Desondanks noemt bassist Teun Eijsink Dauwpop nu al een thuiswedstrijd. ,,Alleen al omdat ons label (Goomah) ook flink vertegenwoordigd is in de organisatie van het festival. Daarnaast kwam ik er vroeger ook altijd al. We zijn bekend met het terrein.”

De laatste jaren organiseert Eijsink zijn eigen festival in geboorteplaats Diepenheim. ,,Ondanks dat gaan er nog steeds ontzettend veel vrienden en bekenden naar Dauwpop, die hopen we ook allemaal vooraan te zien! We spelen om half 6 dus we denken dat alle dauwtrappers dan al lekker in de olie zitten laten we maar zeggen…”

Wat ze verwachten van het allereerste optreden op Dauwpop? ,,Complete gekte! We hebben zin in een knallende show en zin om veel vrienden weer te zien.”

Dauwpop wordt de aftrap van een onwijs drukke (festival)zomer voor de mannen. ,,We hebben geen idee hoe we het gaan doen maar het komt wel goed. Er is niks leuker dan met deze 5 gasten in een bus door heel Nederland te crossen en veel – gratis - bier te drinken, haha!”