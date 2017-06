Vennegoor & co kunnen niet winnen van Bon Boys

Aanleg glasvezel in buitengebied Enschede nog niet zeker

22 juni ENSCHEDE/HAAKSBERGEN - Zo'n 4.400 adressen in het buitengebied van Enschede, Haaksbergen, Losser en Hengelo - huishoudens en bedrijven - staan op de rol om aangesloten te worden op glasvezel. Of het ook daadwerkelijk wordt aangelegd is nog even spannend.