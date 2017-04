700 Paasbroden in Hellendoorn ingepakt

De broden, die zijn voorzien van een paasgroet, worden in de dagen voor Pasen door ruim honderd vrijwilligers bezorgd bij zowel gezinnen als alleenstaanden in de gemeente Hellendoorn. De paasgroetactie is bedoeld als blijk van medeleven en steuntje in de rug voor de mensen, die het om uiteenlopende redenen moeilijk hebben. De Raad van Kerken hoopt dat inwoners deze actie overnemen.