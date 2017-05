Aart van 't Veld bestuursvoorzitter Reggesteyn

De Raad van Toezicht denkt in Van 't Veld een ervaren onderwijsbestuurder te hebben gevonden, die in staat is om samen met de medewerkers de komende jaren (inhoudelijke) sturing te geven aan Reggesteyn.

Van 't Veld is nu nog voorzitter van de directie van het Vechtdal College, onderdeel van de Landstede Groep. Deze scholengemeenschap heeft vestigingen in Ommen, Hardenberg en Dedemsvaart. Na zijn studie geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht werd Van 't Veld eerst docent en later afdelingsdirecteur van het Willem van Oranje College in Waalwijk. In 1999 werd hij conrector bij het Nuborgh College in Elburg en sinds 2008 is hij verbonden aan het Vechtdal College als directeur van de vestigingen in Ommen en Dedemsvaart.