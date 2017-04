Avonturenpark Hellendoorn opent nieuwe attractie met Stichting Vergeten Kinderen

De kinderen waren in het attractiepark vanwege de samenwerking tussen Hellendoorn en Stichting Het Vergeten Kind. De stichting zet zich in voor 50.000 kinderen in Nederland, die opgroeien in een onveilige of instabiele situatie. Avonturenpark Hellendoorn heeft voor de komende vier jaar 250 toegangstickets ter beschikking gesteld om de kinderen van de stichting een mooie dag te bezorgen.