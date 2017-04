Bewegen op salsamuziek bij Parkinson Café Nijverdal

NIJVERDAL - Deelnemers aan het Parkinson Café Nijverdal kregen dinsdagmiddag een lesje salsa dansen. Omdat bewegen goed is voor mensen met de ziekte en bewegen op muziek is vaak makkelijker.

Arjan Meesters (72) schuift een barkruk op de juiste plek om even op uit te puffen. „Ik krijg last van mijn rug”, is de verklaring. Even daarvoor moet hij zijn hoofd er goed bijhouden op de geïmproviseerde dansvloer in de kantine van SV De Zweef. Dansleraar Johan Ruitenberg is te gast bij het Parkinson Café Nijverdal waar hij een workshop salsa geeft. Te midden van de deelnemers geeft hij aanwijzingen om de beginselen van deze Zuid-Amerikaanse onder de knie te krijgen. „Probeer de voetjes maar van de vloer te krijgen. Het hoeft echt niet zo hoog hoor.”

Parkinson-patiënten hebben vaak last van trillende handen of benen, maar wat veel mensen niet weten is dat zij bovendien te kampen hebben met stijfheid van spieren. Dat komt door een tekort aan het stofje dopamine in de hersenen waardoor de aansturing van spierbewegingen wordt belemmerd.

Juist bij het zogenaamde freezing (verstarren) kan bewegen op muziek helpen, vertelt contactpersoon Marisca Hutten van de Parkinson Vereniging en het Parkinson Café Nijverdal. „De meeste mensen hebben een trucje om op gang te komen, bijvoorbeeld in de vingers knippen of tellen. Op het ritme van de muziek gaat het als het ware vanzelf.”