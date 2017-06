Bewoners Nijverdal: 'We zijn de discojeugd spuugzat'

Jonge kinderen worden bijna elk weekend 's nachts wakker geschreeuwd, en de straat ligt zondagochtend bezaaid met glas van kapotgegooide bierflesjes. In de buurt van de opstapplaats van de discobus aan de Polhaarweg, is het elke zaterdagnacht weer hommeles. In de directe omgeving wonen vooral jonge gezinnen, waarvan de slaapkamers zich aan de kant van de halte bevinden.

Woordvoerder Guido Hoek baalt vooral van het indrinken, voordat de jongeren om half twaalf vertrekken. "Het glas mag niet mee de bus in, dus dat wordt op straat kapot gegooid of op het grote grasveld aan de Morgenster achtergelaten. Iedere zondagochtend ben ik, of is één van onze buren de straat aan het schoonvegen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Lekke fietsbanden, valpartijen, glas in de poten van onze huisdieren of spelende kinderen die zich aan de glasresten verwonden. We moeten er niet aan denken", zegt Hoek.

Overlast

De overlast van de jeugdige gebruikers van de discobus zorgt al tijden voor irritatie in de buurt, maar de maat was vol toen anderhalve week geleden een ruit van het bushokje aan diggelen ging. Hoek: "Er is maar één oplossing voor deze vervelende situatie en dat is het verplaatsen van deze opstapplaats naar een locatie waar de jongeren minder of geen overlast kunnen veroorzaken. Dat is de kern van de brief, die ik begin deze week naar het college heb gestuurd. Ik ben de buurt rondgegaan en had zo vijftien handtekeningen verzameld."

Hoek geeft aan dat het vernielen van de ruit van het bushokje bij de lokale politie is gemeld, en dat daar in het verleden ook meermaals is geklaagd over de overlast van de discojeugd.

"De politie is hier wezen kijken, maar dat heeft niet tot een verbetering van de situatie geleid. En eigenlijk is dat ook wel logisch, want het is onrealistisch te verwachten dat de politie zowel bij het vertrek als de aankomst van de discobus aanwezig is. De enige oplossing is het verplaatsen van die halte", aldus de zegsman van de bewoners van de Kruidenwijk.

Verplaatsing

Hoek heeft zelf wel enige alternatieve locaties voor een opstapplaats in zijn hoofd, maar wil die liever voor zich houden. "Want dan gaat de (politieke) discussie straks over bepaalde plekken, terwijl volgens ons het oplossen van deze overlast centraal moet staan", zegt Hoek, die na enig aandringen wel aangeeft een halte nabij de atletiekbaan aan de Van Heerdtweg een logische keuze te vinden.